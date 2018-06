La FAMU et les Archives du film vont coopérer à la numérisation des films tchèques

L'école pragoise de cinéma FAMU et les Archives nationales du film ont conclu un accord portant sur la numérisation des films des archives tchèques. Les deux institutions, qui avaient auparavant des divergences sur la façon de conduire cette opération, ont notamment adopté une méthode commune pour mener à bien cette tâche. A l'issue du processus de restauration et de numérisation, un film devrait retrouver la qualité dans laquelle il a été projeté pour la première fois. Il s'agit d'éviter de dénaturer les œuvres, afin que leur version rénovée ne soit pas améliorée de telle sorte qu'elle ne corresponde plus à la volonté de ses auteurs.

Dans le même temps, les deux institutions cinématographiques veulent collaborer pour mettre en valeur les travaux de recherche sur les archives du film et les témoignages des acteurs de l'industrie du cinéma tchèque.