La diplomatie tchèque va envoyer cinq millions de couronnes aux victimes de la tempête Harvey

Le ministère des Affaires étrangères va envoyer cinq millions de couronnes (un peu plus de 191 500 euros) aux victimes de la tempête Harvey. La nouvelle a été annoncée ce vendredi. D'après l'agence de presse ČTK, cet argent devrait servir à l’achat de médicaments et d’aliments, ainsi qu’à la construction d’abris provisoires pour des personnes dont les maisons ont été dévastées par l’ouragan, parmi lesquels également des Tchèques vivant dans le pays.

La tempête Harvey et les inondations qui ont suivies ont ravagé les Etats américains du Texas et de la Louisiane. Plus de 70 personnes sont décédées, des centaines de milliers d’autres ont dû quitter leurs maisons.