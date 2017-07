Dans son rapport publié ce lundi, le ministère des Finances a revu à la hausse la croissance de l’économie tchèque : il prévoit une croissance de l’ordre de 3,1% pour cette année et de 2,9% pour 2018. En avril dernier, le ministère avait indiqué qu’il prévoyait une croissance de 2,5% pour 2017 et 2018. L’amélioration de la situation économique en République tchèque, plus particulièrement la consommation des ménages, la conjoncture favorable sur le marché du travail et le commerce extérieur favorisent la croissance du PIB tchèque, selon le ministère des Finances.