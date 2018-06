La course caritative Pour la mémoire de la nation a rapporté un demi-million de couronnes

La course caritative Pour la mémoire de la nation qui s’est déroulée samedi dans plusieurs villes de République tchèque a rapporté un peu plus d’un demi-million de couronnes. Ces fonds doivent servir à financer la collecte de témoignages d’anciens combattants, résistants, rescapés des camps de concentration, prisonniers politiques et dissidents, sous forme d’enregistrements, de textes et de films. Un projet initié par l’organisation Post Bellum en coopération avec la Radio publique tchèque et l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires.

Cette année, quelque 1 660 personnes ont participé à cette course dans les villes de Prague, Plzeň, Olomouc, Hradec Králové et Třebíč.