La couronne tchèque à son cour le plus fort face au dollar depuis trois ans

A la fermeture des marchés boursiers ce jeudi, la couronne tchèque s'échangeait au taux de 21,77 couronnes contre un dollar. C'est son cour le plus fort face à la devise américaine depuis trois ans. La monnaie tchèque se renforce progressivement face aux principales devises internationales depuis le mois d'avril dernier et la fin de la politique de dévaluation entamée par la Banque nationale tchèque (ČNB) en novembre 2013. En quelques mois, la devise tchèque s'est renforcée de plus de 3,5 couronnes face au dollar.

En revanche, elle a quelque peu perdu ce jeudi face à la monnaie commune européenne. Un euro s'échange actuellement contre 26,14 couronnes. Un analyste cité par l'agence de presse ČTK indique que le marché s'attend un taux de change de 25,50 couronnes pour un euro d'ici un an.