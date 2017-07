La Cour constitutionnelle a reconnu, pour la toute première fois, un couple d’homosexuels comme étant les parents d’enfants nés d’une mère porteuse. Le Tchéco-Américain Jiří Ambrož vit avec son mari danois en Californie où ils élèvent une fille et un garçon, aujourd’hui âgés de cinq et de quatre ans. Les enfants passant souvent leurs vacances en République tchèque, les deux pères avaient en effet souhaité de faire reconnaître leur droit légal sur eux également dans ce pays. La Cour suprême avait toutefois initialement reconnu seulement un des hommes concernés comme parent de ces enfants. Selon la Cour constitutionnelle, qui s’est basée sur une réglementation permettant aux tribunaux tchèques de reconnaître des décisions juridiques étrangères en matière d’adoption, le verdict avait ainsi violé les droits du couple et des enfants. Les juges ont toutefois souligné que le jugement rendu ne signifiait pas que les couples homosexuels en République tchèque seraient prochainement autorisés à adopter des enfants.