La Cour constitutionnelle estime que les prisonniers doivent pouvoir être en contact avec leurs enfants

Dans un nouveau verdict, la Cour constitutionnelle affirme le droit des prisonniers tchèques à maintenir un contact avec leurs enfants. Les juges constitutionnels se penchaient sur le cas d'un père emprisonné dans l'incapacité de voir ses enfants suite à une décision du tribunal de Brno. Ce dernier estimait qu'il était préférable pour les enfants de ne pas connaître la peine infligée à leur géniteur et que lui rendre visite en prison pourrait entraîner chez eux un traumatisme.

La Cour constitutionnelle rejette quant à elle ces arguments et considère au contraire qu'il est aussi dans l'intérêt des enfants de pouvoir entretenir une relation avec leurs parents. Les juges évoquent la possibilité de communiquer via les visites, le téléphone ou bien des applications comme Skype. Ils estiment en revanche que ce droit des prisonniers à fréquenter leurs enfants peut être remis en cause selon la gravité du crime commis.