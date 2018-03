La construction de la ligne D du métro praguois devrait s'élever à près de 40 milliards de couronnes

D'après un document discuté mardi au conseil des transports de la mairie de Prague, la construction de la ligne D du métro de la capitale tchèque, entre les stations de Pankrác et Depo Písnice devrait s'élever à 39,7 milliards de couronnes. C'est essentiellement la construction des tunnels et des vestibules qui devrait engloutir une bonne partie du budget, avec une estimation des dépenses à 21 milliards. Il est prévu que cet été soit lancée une étude géologique qui devrait durer environ un an.

Outre le tracé Pankrác-Depo Písnice, la nouvelle ligne D devrait à terme relier également Pankrác à la station de Náměstí Míru, afin de désengorger la ligne C et relier les quartiers périphériques de grands ensembles, dans le sud de la ville, avec le centre de Prague. Des rames sans conducteur devraient assurer le transport sur cette nouvelle ligne.