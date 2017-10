La Charte 77 et l’underground seront les thèmes du stand tchèque à la Foire du livre de Francfort

L’historien de la littérature Martin Putna et l’écrivain Jáchym Topol représenteront la République tchèque lors de la prochaine Foire du livre qui s’ouvrira à Francfort le 11 octobre. La Bibliothèque de Moravie, qui siège à Brno, est chargée cette année de l’animation du stand tchèque à ce qui est la plus grande foire du genre en Europe. Le thème central retenu cette année pour le stand tchèque est la Charte 77 et l’underground tchèque.

Sur un espace de 120 mètres carrés, le stand présentera également les nouveautés de la littérature tchèque ainsi que la production d’une vingtaine d’éditeurs. Parmi les principaux livres exposés figurera le roman « Jezero » (Le lac) de l’écrivaine tchèque d’origine bulgare Bianca Bellová, récompensé du prix du livre de l’année 2016 en République tchèque et du prix 2017 de la littérature de l’Union européenne.