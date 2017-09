La Charité de République tchèque et l’hospice Strom života récompensés du Prix du citoyen européen 2017

Le Prix du citoyen européen a été remis cette année à la Charité de République tchèque et à l’hospice Strom života (L’Arbre de vie). Les deux organisations ont été récompensées pour leurs activités dans le domaine des services sociaux, et plus précisément pour leur aide aux personnes en besoin et aux personnes mourantes.

Décerné par le Parlement européen depuis 2008, le Prix du citoyen européen récompense des projets et des initiatives qui promeuvent la compréhension mutuelle entre les citoyens de l’UE et qui défendent les valeurs européennes. La récompense est attribuée dans tous les pays européens, chaque eurodéputé peut nominer un candidat. Les lauréats nationaux sont choisis par les députés européens des Etats en question, ainsi que par un jury spécial.