La chaîne de distribution Tesco envisagerait de vendre ses supermarchés en Europe centrale

La chaîne de distribution britannique Tesco envisagerait la vente de ses activités en Hongrie et dans d'autres pays de la région centre-européenne, notamment en Tchéquie, en Pologne et en Slovaquie. C'est ce que rapporte le quotidien hongrois Magyar Idők, qui cite un cadre dirigeant du groupe, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. La décision de l'entreprise serait motivée par la hausse des salaires dans les pays concernés. Or "le plan de développement de Tesco pour cette année ne table pas sur une croissance des salaires", peut-on lire sur l'agence de presse ČTK. La firme pourrait passer à l'action vers le mois de mars prochain.

Tesco est actif depuis 1996 en République tchèque, où le groupe compte actuellement environ 200 magasins. Il est également propriétaire de la franchise Žabka, laquelle représente environ 100 points de vente.