La biathlète Gabriela Koukalová élue Sportif tchèque 2017

La biathlète Gabriela Koukalová a été désignée Sportif tchèque de l’année 2017 lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Prague jeudi soir. Triple médaillée aux championnats du monde en février dernier, avec notamment un sacre en sprint, et vainqueur de deux petits globes de cristal en Coupe du monde (sprint et mass start), Gabriela Koukalová est arrivée en tête de la traditionnelle enquête organisée ans par le Club des journalistes sportifs tchèques pour la première fois de sa carrière. Elle succède au judoka Lukáš Krpálek au palmarès.

C’est la première fois dans l’histoire de l’enquête, organisée pour la 49e année consécutive, qu’une biathlète, hommes et femmes confondus, est élue meilleur sportif tchèque. Gabriela Koukalová a devancé deux autres femmes au classement : l’athlète Barbora Špotáková, sacrée championne du monde du lancer du javelot pour la deuxième fois de sa carrière l’été dernier et vainqueur de la Ligue de diamant, et la tenniswoman Karolína Plíšková.