Karlovy Vary : le Roumain Radu Jude remporte le Globe de Cristal du meilleur film

Le réalisateur roumain Radu Jude a été distingué samedi soir du prix du meilleur long métrage dans le cadre de la 53e édition du festival international du film de Karlovy Vary. Le cinéaste a obtenu le Globe de Cristal pour son film I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (Il m'est égal qu'on se souvienne de nous dans l'histoire en tant que barbares), qui raconte les difficultés d'une artiste dans son projet de reconstituer un épisode tragique de l'histoire roumaine, quand le général Ion Antonescu ordonna un massacre à Odessa visant spécialement des populations juives durant la Seconde Guerre mondiale. Radu Jude s'était déjà illustre pour son film Aferim!, pour lequel il avait remporté l'Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin en 2015.

Le prix spécial du jury de Karlovy Vary a été attribué au film argentin Sueño Florianópolis, dirigé par Ana Katz. Pour ce long métrage, Mercedes Morán a obtenu le Globe de Cristal de la meilleure actrice.

Le cinéma tchèque est relativement absent du palmarès de cette édition du festival, sauf à travers quelques coproductions. Lors de la cérémonie de clôture de l'événement, un prix spécial a cependant été remis à l'acteur Jaromír Hanzlík pour l'ensemble de sa carrière.