Karlovy Vary : le film tchèque Domestik (L’Equipier) présenté au public ce mardi

Le Festival international du film se poursuit à Karlovy Vary avec notamment la projection ce mardi, pour la cinquième journée, de Domestik d’Adam Sedlák, un des deux films tchèques en lice dans la catégorie principale de cette 53e édition.

Domestik (« L’Equipier » en français) raconte l’histoire d’un cycliste de haut niveau qui ne souhaite plus être un simple équipier mais un leader et qui, obsédé par son entraînement et sa carrière sportive, voit sa relation avec son épouse se dégrader. En 2015, Adam Sedlák s’était vu remettre le premier prix de la Fondation du film (Filmová nadace) pour le meilleur scénario non réalisé précisément grâce à Domestik.

Avant cela, dimanche, a été présenté Všechno bude, du réalisateur slovène Olmo Omerzu, une coproduction tchéco-slovino-slovaco-polonaise, le second film tchèque en lice dans la compétition officielle dans la cité thermale de Bohême de l’Ouest.