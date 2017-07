Un globe de cristal pour leur contribution exceptionnelle au cinéma mondial a été remis ce lundi au réalisateur britannique Ken Loach et au scénariste Paul Laverty, qui a collaboré à la plupart de ses films, dans le cadre du festival international du film de Karlovy Vary. Ken Loach, maître du cinéma social, récompensé d'une deuxième palme d'or à Cannes l'an dernier pour Moi, Daniel Blake, présente plusieurs de ses longs métrages à Karlovy Vary. Les festivaliers ont ainsi l'occasion de voir ou de revoir Sweet Sixteen, sur les déboires d'un jeune écossais qui se retrouve à dealer de la drogue, ainsi que Land and Freedom, sur la guerre d'Espagne. Le cinéaste britannique et Paul Laverty ont collaboré ensemble pour la création de douze films et de deux courts métrages. Ken Loach a raconté leur rencontre : "En 1991 ou en 1992, Paul m'a écrit une lettre. Il travaillait à l'époque au Nicaragua comme juriste dans le domaine des droits de l'Homme. On s'est finalement retrouvé à faire ensemble le film que Paul avait écrit sur le Nicaragua".