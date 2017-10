Justice : L’Epopée slave d’Alfons Mucha est bien la propriété de la ville de Prague

Œuvre monumentale d’Alfons Mucha classée monument national, l’Epopée slave appartient bien à la ville de Prague, et non à la famille de l’auteur, a tranché, ce jeudi, le Tribunal de Prague. Celui-ci a rejeté l’appel de John Mucha, le petit-fils d’Alfons Mucha, suite au premier verdict par le tribunal du 1er arrondissement de Prague. John Mucha entend de nouveau faire appel de cette décision. Il prétend en effet que la ville de Prague ne peut pas être devenue la propriétaire des tableaux dans la mesure où aucun lieu d’exposition n’a jamais été construit conformément au vœu de l’artiste. Or, le maitre de l’Art nouveau avait fait don de son œuvre à cette condition. Le tribunal a toutefois estimé que Mucha avait toujours eu l’intention de la donner à la ville de Prague et qu’il ne possède donc aucun droit de propriété.

L’Epopée slave regroupe vingt tableaux monumentaux retraçant les grands moments de la mythologie des peuples slaves. Il est prévu qu’elle soit exposée à la Maison municipale l’année prochaine.