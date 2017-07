Située à Sezimovo Ústí, près de Tábor, en Bohême du Sud, la villa qui appartenait au couple présidentiel Hana et Edvard Beneš a accueilli, samedi et dimanche, plus de 700 visiteurs. Construite dans les années 1930, la villa abrite le musée du deuxième président tchécoslovaque Edvard Beneš, mort en 1948. Exceptionnellement ouvert au public, la villa sera également accessible les derniers week-ends d’août, de septembre et d’octobre.