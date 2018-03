Journée de soutien aux droits de l’Homme à Cuba

L’Eglise évangélique des Frères tchèques et l’ONG People in Need organisent, ce mardi, à Prague, la 7e édition de la Journée pour Cuba. La manifestation a pour objectif de soutenir les droits de l’Homme dans ce pays, où 75 dissidents ont été arrêtés en mars 2003 et condamnés à de lourdes peines de prison.

Une messe, une marche avec des parapluies blancs et un débat à la Bibliothèque Vaclav Havel sont organisés à Prague à cette occasion.