Joan Baez en concert à Prague ce mercredi soir

La chanteuse américaine et défenseure des droits de l'Homme, Joan Baez est en concert à Prague ce mercredi soir. Amie de longue date de l'ancien président et dissident tchèque Václav Havel, Joan Baez se produit dans le cadre de sa tournée d'adieux intitulée Fare Thee Well 2018 au cours de laquelle elle présente notamment son dernier album Whistle Down the Wind.

Agée de 77 ans, la chanteuse américaine a un lien spécial avec la République tchèque. Son premier concert en Tchécoslovaquie remonte à juin 1989, avant la révolution de velours : à Bratislava, elle avait alors dédié une de ses chansons à la Charte 77 et salué l'ancien dissident Václav Havel depuis la scène. Elle avait ensuite invité sur scène un chansonnier interdit, Ivan Hoffman mais aussi le chanteur Vladimír Merta. A chaque fois, les autorités communistes avaient éteint le son. Dès 1976 elle avait protesté contre les poursuites engagées contre les membres du groupe dissident Plastic People Of The Universe. Depuis la révolution de velours, elle s'est produit de nombreuses fois en République tchèque.