JO de Pyeongchang : sacrée aussi en snowboard, Ester Ledecká entre dans l’histoire

Ester Ledecká a écrit une nouvelle page dans l’histoire olympique ce samedi aux Jeux de Pyeongchang. Déjà vainqueur à la surprise générale pour un centième de seconde du super-G samedi dernier, la Tchèque, 22 ans, a cette fois été sacrée dans l’épreuve du géant parallèle en snowboard, réalisant ainsi un exploit unique en son genre : devenir la première femme à remporter deux médailles d’or dans deux sports différents (ski alpin et snowboard) lors de mêmes JO, que ceux-ci soient d’hiver ou d’été.

Cette fois, Ester Ledecká, qui a déjà remporté cinq épreuves de Coupe du monde de la spécialité depuis le début de saison, a justifié son statut de grande favorite. Après avoir signé le meilleur temps des qualifications un peu plus tôt dans la journée de samedi, et éliminé notamment la Suissesse Patrizia Kummer, tenante du titre, en huitièmes de finale, la Tchèque a battu l’Allemande Selina Jooerg de 46 centièmes de seconde en finale. Une autre Allemande, Ramona Theresia Hofmeister, s’est octroyé la médaille de bronze et complète ainsi le podium.

Ester Ledecká a ainsi offert le deuxième titre de ces Jeux à la République tchèque et porté à sept le total provisoire de médailles du pays à Pyeongchang en attendant le résultat du match pour la troisième place entre la République tchèque et le Canada dans le tournoi du hockey sur glace ce samedi après-midi.