JO de Pyeongchang - biathlon : déception tchèque au relai masculin

Les biathlètes tchèques ont terminé à la septième position du relai masculin 4x7,5 km des JO de Pyeongchang ce vendredi. C'est une relative déception car, après les tours d'Ondřej Moravec et de Michal Šlesingr, la République tchèque pointait à la première place. Mais le troisième biathlète tchèque, Jaroslav Soukup, qui participait à sa première course à Sotchi, est passé à côté de l'événement, avec plusieurs échecs au tir et un tour de pénalité. Le dernier relayeur tchèque, Michal Krčmář, le médaillé d'argent sur l'épreuve de sprint, a poursuivi sur cette lancée en s'infligeant également un tour de pénalité.

Cette reste meilleure que celle de Sotchi, il y a quatre ans, où les Tchèques n'avaient terminé que 18e.