Jiří Rusnok a été désigné meilleur gouverneur d’une banque centrale en Europe

Le gouverneur de la Banque de République tchèque (ČNB) Jiří Rusnok a été désigné Gouverneur de banque centrale en Europe de l’année par le mensuel The Banker. Jiří Rusnok a été mis à l’honneur pour la manière dont la ČNB a mis fin à sa politique de dévaluation de la couronne en avril dernier et est revenue à une politique monétaire conventionnelle tout en évitant la formation d’une bulle immobilière. L’information a été communiquée par la ČNB ce mardi.

Le magazine international The Banker appartient à la même maison d’édition que le quotidien économique The Financial Times. Le jury est composé de membres de la rédaction et d’experts. En 2014, l’ancien gouverneur de la ČNB Miroslav Singer avait eu droit au même honneur en 2014, un après l’instauration de la politique interventionniste pour limiter le taux de change d’un euro à 27 couronnes. Pour rappel, en octobre dernier, Jiří Rusnok avait déjà été désigné meilleur gouverneur d’une banque centrale centrale pour l'Europe centrale et orientale par le magazine GlobalMarkets.