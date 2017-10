Jan et Eliška étaient les prénoms les plus donnés en République tchèque début 2017

Les prénoms les plus donnés par les parents tchèques au mois de janvier de cette année était Jan pour les garçons, et Eliška pour les filles. Pour les premiers, les prénoms Jakub et Matyáš complètent le podium et pour les secondes, Tereza et Anna. Ces informations ont été publiées par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ), qui communique sur les prénoms donnés en janvier depuis l'année 1999.

L'institut note que les prénoms Jan et Jakub sont des classiques, qui squattent régulièrement les premières places du classement. En revanche, Matyáš est un petit nouveau, un prénom qui a pris la place de Tomáš. Chez les filles, Eliška occupe la première position depuis janvier 2015, succédant à Tereza et Anna.

Des prénoms peu fréquemment donnés ont également été repérés par l'office. Il s'agit par exemple pour les garçons de Bonifác, Bruno, César ou encore Zlatan, mais également d'Angelika, Scarlett ainsi que Frída pour les filles.