Interdiction de l’exploitation du bois

Le ministère de l’Agriculture a interdit l’exploitation du bois, plus précisément des pins et des épicéas. Tous les propriétaires forestiers sont concernés par cette mesure qui devrait être mise en application fin octobre. Elle resterait en vigueur jusqu’à la fin de l’année.

Selon les autorités tchèques, l’interdiction de l’exploitation permettra de récolter et de traiter de façon prioritaire une grande quantité le bois touché par les tempêtes qui ont causé, en août dernier, d’importants dégâts en République tchèque, ainsi qu’en Allemagne et en Autriche. L’exploitation se concentre également sur les vastes territoires boisés en Moravie du Nord et en Silésie qui sont, quant à eux, attaqués par les scolytes.