Le constructeur automobile tchèque Škoda Auto a réalisé, au cours du premier semestre de cette année, un nouveau chiffre d’affaires record. Pour la toute première fois de l’histoire, son montant a en effet dépassé la barre de huit milliards d’euros et s'est élevé à 8,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 % sur un an. La société de Mladá Boleslav, filiale du groupe allemand Volkswagen, a vendu, pendant les six premiers mois, 585 000 véhicules (+2,8 %). Ces données ressortent d’un dossier de presse publiée par l’entreprise ce vendredi.