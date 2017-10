Industrie automobile : nouvelle hausse des ventes de voitures neuves

La vente de voitures neuves en République tchèque a de nouveau augmenté au troisième trimestre. Depuis le début de l’année, les constructeurs automobiles ont vendu 205 511 véhicules en République tchèque, soit une hausse de 6,6 % sur un an. Ces chiffres ont été communiqués par l’Association tchèque des importateurs d’automobiles (SDA).

Avec plus de 63 600 voitures vendues, la société Škoda Auto, l’unique constructeur tchèque, reste la marque la plus populaire auprès des Tchèques. Elle est suivie de Volkswagen (un peu plus de 20 500 véhicules vendus) et de Hyundai (près de 16 000 véhicules vendus). Quant aux modèles, ce sont les Škoda Octavia, Fabia et Rapid qui se placent en tête des statistiques.