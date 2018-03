Inauguration en Ethiopie du tombeau rénové du colonel Vítězslav Rosík

L'ambassade tchèque en Ethiopie a solennellement inauguré lundi à Addis Abeba le tombeau rénové du colonel Vítězslav Rosík, une grande personnalité militaire tchécoslovaque de l'entre-deux-guerre et de l'après-guerre. Le colonel Rosík a participé au développement de l'aviation éthiopienne. Décédé en 1955, il avait été inhumé sur place mais sa sépulture était en mauvais état depuis plusieurs années. Le gouvernement tchèque a alloué une somme importante pour sa rénovation.

Pendant la Première Guerre mondiale le colonel Rosík avait été actif dans l'aviation tchécoslovaque qui en était alors à ses débuts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est distingué dans la résistance, partant d'abord pour la France et ensuite pour la Grande Bretagne. Pilote dans la Royal Air Force, il a participé à de nombreux combats aériens importants du second conflit mondial. Après l'arrivée des communistes au pouvoir en 1948, il fut démis de ses fonctions. En octobre 1948, il choisit l'exil, passant par l'Autriche, puis la France, avant de s'établir en Grande Bretagne. En 1949, il accepta l'invitation de l'empereur d'Ethiopie Haile Selassie et devint conseiller pour l'aviation locale.