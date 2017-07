Un nouveau monument en hommage à Jan Kubiš et Jozef Gabčík, les parachutistes ayant participé à l’opération Anthropoid, a été inauguré ce dimanche à Ightfield, au Royaume-Uni. Les deux membres de la résistance tchécoslovaque qui ont réussi à assassiner le dirigeant nazi et protecteur de Bohême-Moravie Reinhard Heydrich en mai 1942, avaient en effet séjourné dans ce village lors d’un entraînement spécial en Grande Bretagne. La création du monument a été initiée par l’historien britannique John Martin, spécialiste de cette opération parmi les plus marquantes de la résistance à l’occupant allemand.