L'intérêt des Tchèques pour l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger aurait largement crû ces dernières années. C'est en tout cas la conclusion d'une enquête menée par la société Rellox, dont l'immobilier à l'étranger est précisément le domaine d'activité. D'après ce travail, c'est d'abord en Autriche (47%), et dans une moindre mesure en Croatie, en Espagne et en Italie, que les Tchèques achèteraient des logements. Il s'agirait le plus souvent d'appartements, plus populaires que les maisons et autres villas. Pour ces Tchèques en capacité de devenir propriétaires à l'étranger, l'objectif serait de disposer d'un logement pour les vacances ou bien disponible à la location. A noter que les prix de l'immobilier ont connu une hausse particulièrement marquée en République tchèque cette année, la plus élevée parmi les pays de l'Union européenne.