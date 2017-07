Les prix des appartements et des maisons en République tchèque ont augmenté en moyenne de 12,8% sur un an au premier trimestre de cette année. Cela fait de la Tchéquie le pays de l'Union européenne où les prix de l'immobilier ont le plus augmenté sur la période, d'après les statistiques publiées ce mercredi par l'agence Eurostat. Au niveau européen, les prix ont en moyenne augmenté de 4,5% au premier trimestre. Interrogé par l'agence de presse ČTK, le spécialiste de l'immobilier Lukáš Kovanda estime que cette évolution, "à risque" selon lui, s'explique principalement par deux facteurs. Le premier problème serait celui des lenteurs dans le secteur du BTP avec des constructeurs incapables de répondre à la demande de façon satisfaisante. Lukáš Kovanda met également en cause la politique de dévaluation de la couronne tchèque qu'a menée pendant près de quatre ans la Banque centrale tchèque, qui a eu pour conséquence de faire baisser les taux d'intérêt des crédits immobiliers.