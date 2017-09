Ilie Nastase sera le nouveau consul honoraire de la République tchèque en Roumanie

L’ancien joueur de tennis professionnel roumain Ilie Nastase deviendra le consul honoraire de la République tchèque à Bucarest. L’information a été annoncée par le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek (ČSSD). La date de son entrée en fonction n’a pas été précisée.

Ilie Nastase, ancien numéro un du classement mondial ATP, est connu aussi pour ses différents propos controversés. Cette année, la Fédération internationale de tennis (ITF) lui a interdit l’accès aux compétitions et circuits, en raison de son attitude agressive et ses propos racistes et insultants. D’après le chef de la diplomatie tchèque, le Roumain aura certainement un comportement différent en diplomatie.