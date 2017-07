Il y a 660 ans de cela a été posée à Prague la première pierre de l’actuel pont Charles, du nom de l’empereur Charles IV et symbole aujourd’hui de la capitale tchèque. Le pont, qui permet de traverser la Vltava et a remplacé l’ancien pont Judith, relie la Vieille-Ville au quartier de Malá Strana. La date et l’heure du début des travaux, le 9 juillet 1357 à 5h31, ont été choisies pour des raisons astrologiques, alors que l’on ignore en réalité le jour précis. Ce dimanche, des visites guidées du pont étaient proposées, ainsi que des tours en bateau sur la rivière. Le pont porte son nom depuis le milieu du XVIIIe siècle.