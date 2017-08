Il n'y a plus de maïs génétiquement modifié cultivé en Tchéquie

Plus aucun cultivateur ne fait pousser du maïs génétiquement modifié en République tchèque. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi Markéta Ježková, la porte-parole du ministère de l'Agriculture. Déjà l'an passé, la surface cultivée avait baissé de plus de neuf dixièmes. Il ne restait plus qu'un seul cultivateur qui faisait pousser ce maïs sur 75 hectares dans la région de Pardubice, à l'est de la Bohême. Depuis 2008, le maïs génétiquement modifié n'a cessé de reculer en Tchéquie. A l'époque, cela représentait tout de même une surface cultivée de 8 300 hectares. Le ministère explique cette chute par la difficulté à écouler ce maïs. La rigidité du cadre administratif a également contribué à l'éradication de ces OGM en République tchèque.