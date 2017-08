Ivana Hanušova, une femme aujourd'hui âgée de 64 ans, n'a reçu que cette année une lettre adressée voici plus de 28 ans à sa mère depuis Sotchi dans l'actuelle Russie. La missive a été postée en Union soviétique vers la Tchécoslovaquie le 7 mars 1989. La mère d'Ivana Hanušova ne pourra jamais en découvrir le contenu puisqu'elle est décédée il y a 22 ans. Cette lettre, dont la durée d'acheminement est la plus élevée jamais enregistrée en Tchéquie, est désormais exposée au Musée des records et des curiosités de la ville de Pelhřimov. Miroslav Marek, le président de l'association qui recense ces records, s'est livré à un petit calcul : "Il y a 2 599 kilomètres entre Sotchi et Prague. La lettre a été sur la route 28 ans et 19 jours, c'est-à-dire un total de 10 246 jours. Si elle avait été livrée par une tortue se déplaçant à la vitesse de 500 m/h, cela n'aurait pris que 216 jours et demi."