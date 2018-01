Hockey - Mondial junior : les Tchèques battent les Finlandais (4-3) et joueront les demi-finales

La sélection tchèque de hockey sur glace des moins de 20 ans a battu mardi soir à Buffalo aux Etats-Unis la Suède (4-3) en quarts de finale du Mondial 2018. La Reprezentace rejoint ainsi le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis l'édition 2005, où elle avait décroché la médaille de bronze. Les Tchèques ont cependant été mis en difficulté et ont dû attendre la séance des tirs au but pour venir à bout des Suédois. "Aujourd'hui nous n'avons clairement pas été la meilleure équipe", a d'ailleurs reconnu à l'issue de la partie le coach tchèque Filip Pešán. "Mais nous avons été l'équipe avec le plus grand cœur", estime-t-il tout de même.

En demi-finale, la République tchèque affrontera jeudi le Canada, facile vainqueur de la Suisse (8-2) en quarts.