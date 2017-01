Infos Hockey – Ligue des champions : le Sparta Prague qualifié pour la finale

18-01-2017 14:11 | Alžběta Ruschková

Le Sparta Prague est devenu le premier club tchèque à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de hockey sur glace. Après avoir remporté le match aller la semaine dernière sur la glace du Växjö Lakers (2-1), le Sparta a de nouveau battu les Suédois en match retour des demi-finales ce mardi à l’O2 Arena à Prague (4-0), devant un public très nombreux. En finale, les Pragois seront opposés aux Suédois de Frölunda.

Angela Merkel : la Déclaration tchéco-allemande a permis d’orienter les relations bilatérales vers l’avenir 18-01-2017 15:05 | Alžběta Ruschková La Déclaration tchéco-allemande, un document qui a marqué l’histoire des relations entre les deux pays et dont on célèbre actuellement le 20e anniversaire, a permis à l’Allemagne et à la République tchèque de regarder vers l’avenir. C’est du moins ce qu’a déclaré Angela Merkel ce mercredi. « La déclaration a demandé à débarrasser des relations bilatérales des problèmes du passé et à les orienter vers l’avenir », a annoncé la chancelière via son service de presse. La Déclaration tchéco-allemande a été signée le 21 janvier 1997 par le Premier ministre tchèque de l'époque, Václav Klaus, et le chancelier allemand Helmut Kohl.

Réactions tchèques diverses à l'annonce de Theresa May sur le Brexit 18-01-2017 14:58 mis à jour | Pierre Meignan Les politiciens tchèques ont réagi diversement au discours de la première ministre britannique Theresa May, qui a présenté ce mardi sa feuille de retour pour mener à bien le Brexit. La dirigeante conservatrice a indiqué que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie que Londres quitte aussi le marché unique européen. Après ce discours, Tomáš Prouza, le secrétaire d’Etat en charge des Affaires, a écrit sur twitter qu'il se demandait ce que ce "plan ambitieux de Brexit" apporterait à l'Europe. Pour le parti conservateur TOP 09, le Brexit en soi est une mauvaise nouvelle mais il n'y aurait désormais pas d'autre solution que de respecter ce choix. La formule présentée par Theresa May a par ailleurs été saluée par le parti des citoyens libres, une formation qui milite pour la sortie de la Tchéquie de l'Union européenne.

Météo 18-01-2017 14:57 | Alžběta Ruschková Malgré quelques nuages qui peuvent apparaître notamment dans la Moravie du Nord-Est et dans la Silésie, le ciel est largement ensoleillé ce jeudi, jour de la fête des Doubravka. Exceptionnellement, des chutes de neige peuvent également apparaître. Les températures vont de -5 à -1 °C pour les maximales.

La CIA publie des documents secrets, dont également certains sur la Tchécoslovaquie 18-01-2017 14:33 | Alžběta Ruschková L’Agence centrale de renseignement des Etats-Unis (CIA) a publié sur Internet près de 13 millions de pages de documents secrets, jusqu’à récemment accessibles uniquement aux Archives nationales de Maryland. Parmi ces textes, il y a également de nombreux matériaux qui concernent la Tchécoslovaquie, comme des informations relatives à l’état et le nombre de chars dans le pays en 1947 ou à des tests de missile secrets, organisés en présence des experts soviétiques. La nouvelle bibliothèque en ligne couvrent la période depuis la fondation de la CIA en 1947 jusqu’aux années 1990.

L'eurodéputé Pavel Telička (ANO) devient l'un des vice-présidents du Parlement européen 18-01-2017 11:47 | Pierre Meignan L'eurodéputé Pavel Telička (ANO) a été élu ce mercredi par ses collègues vice-président du Parlement européen. Ils seront quatorze au total à exercer cette fonction pour deux ans et demi, jusqu'aux prochaines élections européennes. Le conservateur italien Antonio Tajani est quant à lui devenu mardi le nouveau président du Parlement européen. Trois députés européens tchèques ont par le passé eu l'honneur d'être désigné au poste de vice-président de l'organe parlementaire de l'Union européenne : Miroslav Ouzký (2004-2007) et Oldřich Vlasák (2012-2014) pour le parti ODS, ainsi que le social-démocrate Libor Rouček (2009-2012). Les parlementaires ANO, comme Pavel Telička, font partie du groupe parlementaire de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE), un rassemblement de centre-droit.

Tennis - Open d'Australie : Plíšková et Berdych qualifiés pour le troisième tour 18-01-2017 09:57 | Pierre Meignan Kristýna Plíšková est parvenue ce mercredi à se qualifier pour le troisième tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Pour cela, la joueuse de tennis tchèque a battu la Roumaine Irina-Camelia Begu en deux sets (6-4, 7-6). Opposée au troisième tour à l'Allemande Angelique Kerber, première au classement mondial et tenante du titre, Kristýna Plíšková n'aura pas la tâche facile pour accéder aux huitièmes de finale. Chez les hommes, Tomáš Berdych a également passé le deuxième tour sans encombre avec une victoire sur l'Américain Ryan Harrison (6-3, 7-6, 6-2). Son adversaire au tour suivant sera Roger Federer. Par ailleurs, Tomáš Berdych a profité de sa conférence de presse d'après-match pour annoncer qu'il ne participerait pas au match de Coupe Davis opposant la Tchéquie à l'Australie.

La police thaïlandaise arrête un Tchèque soupçonné de transmission consciente du sida 18-01-2017 08:23 | Pierre Meignan La police thaïlandaise a procédé sur l'île de Phuket à l'arrestation d'un ressortissant tchèque soupçonné d'avoir transmis sciemment le virus du sida. L'homme de 49 ans est recherché par la police tchèque depuis plusieurs mois et Interpol a émis à son égard un mandat d'arrêt international. Les autorités tchèques estiment qu'il a pu transmettre le virus du sida à au moins trois personnes mais que le nombre de contaminations pourrait être bien plus élevé au vu du nombre de ses partenaires sexuels depuis qu'il a appris sa séropositivité. Le suspect, dont le visa touristique en Thaïlande a expiré durant l'année 2015, devrait comparaître rapidement devant une cour de justice thaïlandaise et pouvoir être extradé en République tchèque.

Les députés adoptent une "règle d'or" budgétaire malgré le veto des sénateurs 17-01-2017 17:45 | Pierre Meignan Les députés ont à nouveau adopté la loi sur les règles de responsabilité budgétaire, malgré l'opposition exprimée par leurs collègues sénateurs à l'occasion d'un vote en novembre dernier. Le Sénat estime que ce texte est anticonstitutionnel, en particulier sur la question des rapports entre l'Etat et les communes. Il menaçait de se tourner vers la Cour constitutionnelle en cas d'adoption de la loi par les députés. La nouvelle législation prévoit que si la dette publique dépasse 55% du produit intérieur brut (PIB), le gouvernement et les administrations de l'Etat auront l'obligation de prendre des mesures correctives, et par exemple auprès des municipalités. Actuellement, la dette de la Tchéquie s'élève à environ 34% du PIB, un chiffre relativement faible comparé aux autres Etats européens.