Hockey : Hradec Králové ne disputera pas la finale de la Coupe Spengler

Hradec Králové s’est incliné contre le Canada (2-5) en demi-finales de la coupe Spengler, ce samedi à Davos (Suisse). Le Canada, qui sera un des adversaires de la République tchèque en février prochain lors du tournoi olympique à Pyeongchang, a ouvert le score dès la 5e minute de jeu.

Après la prestigieuse Coupe Stanley en Amérique du Nord, la Coupe Spengler est la plus ancienne compétition internationale de clubs de hockey sur glace organisée dans le monde. Elle a lieu chaque année à Davos et se déroule entre Noël et le Nouvel an. Les équipes participantes sont invitées par l'équipe hôte, le HC Davos.