Hockey : de retour de blessure, Jágr égale le nombre de parties jouées en NHL de Ron Francis

Le légendaire Jaromír Jágr a disputé jeudi sous les couleurs de sa franchise des Flames de Calgary sa 1 731e partie en NHL. Il égale ainsi Ron Francis, le troisième joueur de l'histoire en termes de nombre d’apparitions dans la prestigieuse ligue nord-américaine de hockey sur glace. Le Tchèque de 45 ans était de retour d'une blessure qui l'a tenu écarté de la glace deux matchs durant. Malgré son renfort, les Flames ont concédé la défaite à San José (2-3).

Avec 1 914 points à son compteur, Jaromír Jágr est également le second meilleur marqueur de l'histoire de la NHL. Cela fait de lui le joueur en activité le plus prolifique et celui qui a disputé le plus de parties.