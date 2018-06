Handball : défaits en Russie, les Tchèques ne participeront pas au prochain Mondial

Pas plus que celle de football en Russie dans les jours et semaines à venir, l’équipe de République tchèque de handball ne participera au championnat du monde l’année prochaine. La Reprezentace s’est en effet inclinée (21-29) contre la Russie à Perm mardi soir en match retour des play-offs. A l’aller à Plzeň, vendredi dernier, les Tchèques ne s’étaient imposés qu’avec un but d’écart (27-26).

La République tchèque ne réitèrera donc pas sa performance du championnat d’Europe en janvier dernier, où elle avait terminé à la sixième place, soit le meilleur classement de son histoire depuis la partition de la Tchécoslovaquie. Elle manquera du coup le rendez-vous mondial pour la deuxième fois consécutive, sa dernière participation au tournoi final remontant au Katar en 2015.