Infos Grippe aviaire : les vétérinaires confirment deux autres cas de contamination

07-01-2017 17:27 | Alžběta Ruschková

Les vétérinaires ont confirmé ce samedi deux autres cas de contamination par la grippe aviaire en République tchèque. Il s’agit des élevages à Brod nad Dyjí, en Moravie du Sud, et à Lázně Toušeň, près de Prague. L’information a été rendue publique par Petr Majer de l’Administration vétérinaire d’Etat. Précédemment, trois autres foyers de contamination par le virus ont été dépistés en République tchèque, tous situés dans la région de Moravie du Sud. Au total, plusieurs centaines d’oiseaux malades ont été abattus lors de la semaine écoulée. Plusieurs milliers d’animaux dans la proximité des élévages contaminés devraient aussi être tués de façon préventive.

Météo 07-01-2017 17:36 | Alžběta Ruschková Ce dimanche, jour de la fête des Čestmír, le ciel reste essentiellement couvert et nuageux. Les chutes de neige peuvent également apparaître, notamment dans la partie ouest du pays. Plus tard dans la journée, quelques éclaircies sont attendues en Silésie. Les températures augmentent légérement, avec les maximales entre -6 et -2 °C en Bohême et entre -9 et -5 °C en Moravie et en Silésie.

Biathlon – Coupe du monde : Koukalová en tête du classement générale 07-01-2017 17:15 | Alžběta Ruschková Après sa victoire au sprint vendredi, Gabriela Koukalová a terminé deuxième, ce samedi, de l’épreuve de poursuite d’Oberhof (Allemagne), comptant pour la Coupe du monde de biathlon. La Tchèque, auteure d’une faute au tir, a été dévancée par la Française Marie Dorin-Habert. Grâce à ce résultat, la vainqueur de la compétition l’an dernier s’est ainsi placée en tête du classement général de la Coupe du monde, pour la première fois cette saison.

Patinage de vitesse – Championnats d’Europe : Martina Sáblíková médaillée d’argent du combiné 07-01-2017 17:01 | Alžběta Ruschková Martina Sáblíková a décroché la médaille d’argent aux championnats d’Europe de patinage de vitesse toutes distances, disputés ces vendredi et samedi à Heerenveen (Pays-Bas). Au classement final, la Tchèque, triple championne olympique, a été devancée par la Néerlandaise Ireen Wüst. Lors des compétitions toutes distances (aussi appelées combiné), quatre épreuves (500 m, 1 500 m, 3 000 m et 5 000 m) sont disputées en l’espace de deux jours, à l’issue desquelles un classement général est établi sur la base des temps réalisés lors de chaque course.

Nadia Savtchenko en visite à Prague la semaine prochaine 07-01-2017 16:47 | Alžběta Ruschková La députée ukrainienne Nadia Savtchenko effectuera la semaine prochaine une visite en République tchèque. L’information a été communiquée par l’eurodéputé Pavel Svoboda qui l’a invité à Prague. Mercredi, lors de la première journée de son voyage, Nadia Savtchenko rencontrera, à la Bibliothèque Václav Havel, des représentants de différentes ONG tchèques. Jeudi, elle se présentera lors d’une conférence au palais Lucerna à Prague, pour rencontrer enfin, vendredi, certains membres du Parlement tchèque. La députée et pilote ukrainienne a été emprisonnée et mise en accusation, en 2015, par le Kremlin pour l’assassinat de deux journalistes russes couvrant la guerre du Donbass, en Ukraine de l’Est. Sa libération a été soutenue par de nombreux politiciens tchèques.

Le chef de la diplomatie japonaise entame sa visite en République tchèque 07-01-2017 15:43 | Alžběta Ruschková Le ministre japonais des Affaires étrangères est arrivé ce samedi en République tchèque où il effectuera une visite de trois jours. Fumio Kishida rencontrera notamment son homologue tchèque, Lubomír Zaorálek, avec lequel il discutera de la situation politique internationale, de la coopération bilatérale, ou encore d’un éventuel voyage du Premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, au Japon. Le chef de la diplomatie japonaise se réunira également avec des organisateurs de différents événements qui ont pour objectif de commémorer le 60e anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s’agit de la première visite d’un ministre japonais des Affaires étrangères depuis 2001.

Des températures en-dessous de -30 °C à certains endroits du pays 07-01-2017 12:06 | Alžběta Ruschková La République tchèque a connu sa nuit la plus froide de cet hiver. La plus basse température, -34,6 ºC, a été mesurée à Rokytská slať, un marais protégé dans le massif de la Šumava, situé au sud-ouest du pays. Des températures en-dessous de -30 °C ont également été enregistrées dans six autres stations, notamment dans la Šumavva, mais aussi par exemple dans le massif des Krušné hory. L’information a été annoncée par Martin Tomáš de l’Institut hydrométéorologique tchèque. Le mercure est descendu assez bas également dans certaines grandes villes. Des températures de -21 °C et de -25 °C ont été relevées respectivement à Olomouc (Moravie centrale) et à Šumperk (Moravie du Nord).

Tennis : Kateřina Siniaková vainqueur du tournoi de Shenzhen, Karolína Plíšková remporte le tournoi de Brisbane 07-01-2017 11:33 | Alžběta Ruschková La tenniswoman Kateřina Siniaková a remporté à Shenzhen (Chine) son premier tournoi du circuit WTA. Pour cela, la Tchèque, âgée de 20 ans, a battu en finale l’Américaine Alison Riske (6-3, 6-4). En double, la joueuse tchèque Andrea Hlaváčková, avec sa coéquipière chinoise Peng Shuai, se sont imposées à la paire composée de la Roumaine Raluca Olaru et de l’Ukrainienne Olga Savchuk (6-1, 7-5). De son côté, Karolína Plíšková a débuté la nouvelle saison par remporter le tournoi de Brisbane (Australie). Elle a dominé la Française Alizé Cornet (6-0, 6-3) et a ainsi gagné son septième titre d’un circuit WTA. Grâce à ce succès, la Tchèque est de nouveau devenue le numéro cinq mondial.

Différentes manifestations pour commémorer le 40e anniversaire de la publication de la Charte 77 07-01-2017 11:08 mis à jour | Alžběta Ruschková Une exposition en plein-air, installée sur la place Václav Havel à Prague, présente depuis ce vendredi certains des principaux porte-paroles de la Charte 77, ainsi que l’importance de ce document fondateur du mouvement dissident tchécoslovaque et la réaction du régime communiste après sa publication. Les passants peuvent ainsi découvrir, sur seize panneaux, les destins mouvementés des personnalités telles que l’écrivain et ancien président Václav Havel, la chanteuse Marta Kubišová ou le philosophe Jan Patočka. Intitulée « Nous n’avons pas pu nous taire – les gens de la Charte 77 », l’exposition, qui est à découvrir jusqu’au 27 janvier, est organisée par l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires et par les Archives des services de sécurité.



Une soirée commémorative est également organisée ce samedi par les signataires de la Charte 77 au palais Lucerna à Prague. L’événement sera précédé d'une conférence intitulée « Charta vlastníma očima » (« La Charte par ses propres yeux »), à laquelle participeront par exemple le directeur de la Bibliothèque Václav Havel, Michael Žantovský, la médiatrice de la République, Anna Šabatová, ou l’ancien Premier ministre Petr Pithart.