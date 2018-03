Gouvernement : ANO veut former une coalition avec les sociaux-démocrates

Le mouvement ANO mènera désormais des négociations visant à former un nouveau cabinet uniquement avec le parti social-démocrate (ČSSD). Jeudi, le Premier ministre démissionnaire et président d’ANO, Andrej Babiš, a annoncé que son parti entendait former un gouvernement de coalition minoritaire avec les sociaux-démocrates, soutenu par le parti communiste (KSČM) à la Chambre des députés. Le président du ČSSD Jan Hamáček a confirmé, sur son compte twitter, que la social-démocratie était prête à discuter d’un accord de coalition avec ANO.

Les négociations entre les deux partis devraient s’achever d’ici le 10 avril prochain. Par ailleurs, le programme de la future coalition gouvernementale devrait être discuté lors du congrès du parti social-démocrate qui se poursuivra le 7 avril prochain à Hradec Králové.