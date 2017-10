GlobalMarkets : Jiří Rusnok désigné meilleur gouverneur d'une banque centrale pour l'Europe centrale et orientale

Le gouverneur de la Banque nationale tchèque (ČNB) Jiří Rusnok a été désigné meilleur gouverneur centrale pour l'Europe centrale et orientale par le magazine GlobalMarkets. Edité par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ce magazine a récompensé le patron de l'institution monétaire tchèque pour la fin de la politique de dévaluation de la couronne décidée au mois d'avril dernier. Cette intervention avait débuté en novembre 2013 et visait à maintenir le niveau de la devise tchèque à 27 couronnes pour un euro.

La nouvelle a été communiquée ce dimanche par la Banque nationale tchèque. La ČNB a d'ailleurs également été distinguée pour sa politique en matière de stabilité financière.