La rivière Vltava a pris une curieuse couleur rouge ce lundi au niveau de la salle d'exposition Mánes, en plein centre-ville, près de l'île slave. Porte-parole des pompiers pragois, Martin Kavka a indiqué qu'un ou plusieurs individus ont jeté dans la rivière un colorant rouge qui n'est pas dangereux et qui se dissipe progressivement. La police est sur le coup et l'enquête ne devrait pas s'éterniser puisque le collectif d'artistes Bolt958 a rapidement indiqué sur sa page facebook être le responsable de cette opération. Le groupe voulait ainsi dénoncer l'utilisation qui est faite de la galerie Mánes, un bâtiment à l'architecture fonctionnaliste construit à la fin des années 1930 pour servir de lieu d'exposition au cercle artistique du même nom. D'après le collectif Bolt958, l'édifice ne sert aujourd'hui pas les artistes et il aurait même plutôt tendance à les diviser avec des expositions commerciales sur la Playstation, Ferrari ou l'accueil temporaire d'un magasin et d'une salle de gym de la marque Reebok.