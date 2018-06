Forte baisse de la qualité de l’eau en République tchèque

Selon des experts de l’Académie des Sciences, la qualité de l’eau connaît une forte baisse, et a désormais atteint une limite en-dessous de laquelle il n’est plus possible de la traiter. Les ingénieurs des eaux chargés de son traitement sont de plus en plus confrontés à la présence de cyanobactéries ou de pesticides qui sont d’autant plus difficile à supprimer dans l’eau brute.

D’après le directeur de l’Institut d’hydrodynamique de l’Académie des Sciences, il s’agit de changer radicalement l’approche de l’agriculture telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. Selon lui, le maïs ou le colza ne devraient pas être cultivés à proximité de sources d’eau, en raison d’un recours systématique aux pesticides. En République tchèque, 600 millions de mètres cubes d’eau potable sont produits chaque année.