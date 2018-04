Formation d'un nouveau gouvernement : Andrej Babiš attend la position du chef de l'Etat

D'après Andrej Babiš, le Premier ministre du gouvernement en démission, la position qu'arrêtera le chef de l'Etat Miloš Zeman sera décisive en vue de former un éventuel nouveau gouvernement. C'est ce que le leader du mouvement ANO a déclaré vendredi à la Télévision publique tchèque, au lendemain de l'échec des négociations avec les sociaux-démocrates pour parvenir à un accord de coalition. Andrej Babiš a demandé une entrevue au président, rencontre qui doit avoir lieu mardi prochain. "Je vais prendre conseil et son opinion est pour moi essentielle", a expliqué M. Babiš, qui attend beaucoup également de la réunion en début de semaine de son club parlementaire.

Miloš Zeman a déjà fait connaître ses positions. Opposé à la tenue de législatives anticipées, il était favorable à la constitution de cette coalition entre ANO et la social-démocratie, avec le soutien des communistes. Il ne verrait pas non plus d'un mauvais œil un rapprochement avec le parti d'extrême-droite SPD.