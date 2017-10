Forbes : devant Andrej Babiš, Petr Kellner reste le Tchèque le plus riche

D'après le magazine Forbes, le citoyen tchèque le plus riche est toujours l'homme d'affaires Petr Kellner, à la tête du groupe PPF, avec des biens estimés à une valeur de 310 milliards de couronnes, près de 12 milliards d'euros. Le podium ne bouge pas puisque le leader du mouvement ANO et ancien ministre des Finances Andrej Babiš occupe toujours la seconde position. Le propriétaire du groupe Agrofert, désormais via un fonds fiduciaire, peut se targuer de disposer d'une fortune de 88 milliards de couronnes (3,4 milliards d'euros). En troisième place, on retrouve Radovan Vítek, un magnat de l'immobilier, avec 57 milliards de couronnes (2,2 milliards d'euros). Les trois hommes ont eu le bonheur de voir leur fortune augmenter depuis l'année dernière, selon le classement mis en ligne par Forbes sur son site internet.

A noter qu'il n'y a aucune femme dans le top 10. Forbes recense les 70 Tchèques les plus riches, une liste qui compte cette année onze petits nouveaux par rapport à la précédente.