Football - Transfert : Tomáš Koubek gardera les cages du Stade Rennais

Le gardien de but Tomáš Koubek quitte le Sparta Prague pour le Stade Rennais. Le club breton a annoncé ce lundi l'officialisation du transfert pour une somme d'environ 3 millions d'euros. Le portier tchèque, âgé de 25 ans et déjà apparu cinq fois en sélection nationale, a passé avec succès la visite médicale et signé un contrat portant sur quatre saisons. "C’est un grand challenge pour moi. La Ligue 1 est devenue l’un des meilleurs championnats au monde, avec de grands matchs à jouer", a commenté Tomáš Koubek sur le site internet du club. Actuellement dix-neuvième du championnat français avec l'une des moins bonnes défenses, le Stade Rennais cherche visiblement un moyen d'inverser la tendance.

Rennes possède plutôt une bonne expérience des gardiens tchèques puisque Petr Čech, qui y a joué deux saisons entre 2002 et 2004, a laissé un très bon souvenir sur les bords de la Vilaine.