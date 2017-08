Football - Transfert : direction l'AS Roma pour Patrick Schick

L'international tchèque Patrick Schick va finalement bien quitter l'UC Sampdoria et évoluera désormais sous les couleurs de l'AS Roma. Le club de la louve devrait débourser au total 38 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant tchèque, 5 millions sous la forme d'un prêt d'un an et le reste pour l'acquérir jusqu'en 2022. Patrick Schick, 21 ans, devrait ainsi devenir le deuxième joueur tchèque le plus cher de l'histoire, après Pavel Nedvěd, transféré en 2001 de la Lazio à la Juventus pour 41 millions d'euros. C'est également le transfert le plus onéreux jamais réalisé par la Roma.

Formé au Sparta Prague, Patrick Schick a explosé lors de la saison 2015/2016 lors d'un prêt aux Bohemians. Il a ensuite rejoint la Sampdoria, avec laquelle il a inscrit 13 buts en 35 rencontres la saison passée. La Juventus souhaitait recruter le joueur, mais celui-ci a été recalé suite à la visite médicale. L'Inter Milan avait également fait part de son intérêt pour l'attaquant.