Il a fallu quatre rencontres pour que le Sparta Prague remporte sa première victoire en match officiel sous l'égide de son nouvel entraîneur, l'Italien Andrea Stramaccioni. Un succès qui a été obtenu ce lundi pour le compte de la deuxième journée du championnat tchèque sur le terrain du FK Mladá Boleslav (0-1). Le seul but de la partie a été inscrit par David Lafata, bien servi par l'ailier français Jonathan Biabiany, dont le prêt depuis l'Inter Milan a été annoncé le jour même. La prestation du Sparta, dans le dur depuis le début de la saison et son élimination sans gloire en Ligue Europa, n'a cependant pas totalement convaincu. A commencer par le gardien de but de Mladá Boleslav, Luděk Vejmola, qui nourrissait des regrets à l'issue de la partie : "C'est vraiment bête parce que ce Sparta-là était clairement battable".