Football : Plzeň va tenter de décrocher son huitième succès consécutif en championnat face au Sparta

La dixième journée du championnat de football tchèque s'achève ce dimanche par une rencontre prometteuse entre le Sparta Prague et le Viktoria Plzeň. Les joueurs de Bohême de l'Ouest se déplace dans la capitale tchèque avec l'idée de poursuivre leur impressionnante série d’invincibilité. Plzeň a en effet remporté ses neuf premiers matchs de la saison et domine logiquement et sans conteste la HET Liga. "Je ne pense qu'il y ait un favori sur le papier à ce match", tempère pourtant Pavel Vrba, l'entraîneur du Viktoria. Du côté du Sparta Prague, auteur d'un début de saison plutôt raté, il est important de prendre des points ce dimanche pour rester au contact des équipes en tête du championnat. Actuellement sixièmes au classement, les joueurs de la capitale comptent douze points de retard sur leurs adversaires du jour.

Deux clubs restent plus ou moins dans le sillon du Viktoria : le Slavia Prague, champion en titre, qui a été l'emporter à Karviná ce samedi (2-0), et Olomouc, tenu en échec sur son terrain par Jablonec (0-0). A noter par ailleurs la belle victoire des Bohemians vendredi face au Baník Ostrava (2-1).